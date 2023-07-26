ЦИК не будет рассматривать анонимные сигналы о нарушениях

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что обращения должны содержать "хоть какие-то координаты", чтобы ЦИК был уверен, что речь не идет о "какой-то провокационной рассылке" в целях дискредитации избирательного процесса

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Центризбирком РФ не станет рассматривать анонимные обращения о предполагаемых нарушениях, они идут в корзину. Об этом в ходе заседания комиссии заявила ее председатель Элла Памфилова.

В качестве примера она привела анонимное сообщение о принуждении к участию в дистанционном электронном голосовании за определенного кандидата на выборах главы одного из субъектов РФ. "Вот в данном случае я хочу предупредить - никаких анонимных обращений мы рассматривать не будем. Не надо нас загружать и отвлекать нас от работы", - сказала Памфилова.

По ее словам, обращения должны содержать "хоть какие-то координаты", чтобы ЦИК был уверен, что речь не идет о "какой-то провокационной рассылке" в целях дискредитации избирательного процесса.

Глава ЦИК заверила, что комиссия поддерживает и защищает заявителей. "Анонимки в корзину. Не тратьте ни свое, ни наше время", - резюмировала она.