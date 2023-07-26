Володин заявил, что желание США и ЕС изолировать Россию обернулось их самоизоляцией

По словам спикера Госдумы, большинство населения планеты выступило за многополярный мир

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Желание США и Евросоюза изолировать Россию обернулось их самоизоляцией. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на последнем в весенней сессии заседании палаты парламента.

"Коллеги, для многих сегодня стало очевидным, что гегемония США закончилась. Большинство населения планеты выступает за многополярный мир, справедливый миропорядок. Желание США и Евросоюза изолировать Россию обернулось их самоизоляцией", - сказал он.

Володин отметил, что, несмотря на беспрецедентные давление, угрозы и препятствия, попытки запугать другие государства и заставить их свернуть сотрудничество с Россией провалились. "У нас много друзей, и мы с вами увидеть можем это, посмотрев на гостей форума, которые приехали по приглашению нашего президента Владимира Владимировича Путина в Санкт-Петербург на форум Россия - Африка", - заключил председатель Госдумы.