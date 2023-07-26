Хоценко и Алехин зарегистрированы на выборах губернатора Омской области

Выборы на пост губернатора пройдут 10 сентября

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Омской области зарегистрировала в качестве кандидатов на пост главы региона врио губернатора Виталия Хоценко и депутата Госдумы от КПРФ Андрея Алехина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома.

"Сегодня на заседании Избирательной комиссии Омской области было принято решение о регистрации двух кандидатов от политических партий "Единая Россия" и КПРФ. Председатель облизбиркома Иван Ходаков вручил удостоверения о регистрации в качестве кандидатов на должность губернатора Омской области Виталию Хоценко и Андрею Алехину", - рассказали в пресс-службе.

Выборы на пост губернатора Омской области пройдут 10 сентября. О своем выдвижении в избирком заявили семь кандидатов: Хоценко от "Единой России", представители от КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России" и три самовыдвиженца.

29 марта президент России Владимир Путин освободил от должности главы Омской области Александра Буркова, который возглавлял регион с сентября 2018 года. Временно исполняющим обязанности губернатора области был назначен Виталий Хоценко. С 8 июня 2022 года Хоценко был председателем правительства Донецкой Народной Республики.