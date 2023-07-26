26 июля, 12:15

Умер сенатор от Тульской области Игорь Панченко

Панченко было 60 лет

ТУЛА, 26 июля. /ТАСС/. Член Совета Федерации Игорь Панченко, который был представителем от Тульской областной думы, умер  в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облдумы.

"Игорь Владимирович Панченко сегодня скончался после продолжительной болезни, ему было 60 лет", - сказали в пресс-службе.

Панченко родился 18 мая 1963 года, окончил Тульский политехнический институт (ныне - Тульский государственный университет), работал на заводе "Тяжпромарматура". В 2004 году был избран депутатом Тульской областной думы четвертого, а затем пятого и шестого созывов, в облдуме пятого созыва был председателем. В сентябре 2019 года его наделили полномочиями сенатора от законодательного органа государственной власти Тульской области, срок полномочий истекал в сентябре 2024 года. Панченко имел звания "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации", "Почетный гражданин Тульской области", был награжден орденом Почета. 

Теги:
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