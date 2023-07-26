Саммит Россия - Африка и отношения с Молдавией. Темы брифинга Пескова

Программа и ход саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге и проблемы в отношениях с Молдавией стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин в Санкт-Петербурге, принимает участие в II саммите Россия - Африка. Все мероприятия среды проходят в Константиновском дворце.
- Президент РФ в ближайшее время начнет встречу с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом и продолжит беседу с ним один на один в формате рабочего завтрака.
- Далее Путин встретится с руководителем Нового банка развития БРИКС и экс-президентом Бразилии Дилмой Руссефф.
- День завершится общением с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. После беседы один на один пройдет рабочий обед.
О саммите Россия - Африка
- Москва рада всем прибывшим представителям государств Африки и ждет "в предстоящие дни очень насыщенный саммит".
- "Действительно, за последнее время" число прибывающих африканских руководителей стало меньше, чем в 2019 году. "Во многом это связано с рабочими планами глав государств".
- Есть "и толика" иных причин - "это неприкрытое" вмешательство США и других стран с "попыткой оказать давление" на руководителей африканских стран, "чтобы воспрепятствовать" их участию в форуме. "Это факт, возмутительный", но он не помешает проведению саммита.
О сокращении числа дипломатов РФ в Молдавии
- "Это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране". "Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние".
- "Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове", но "не находит питательной среды" среди людей. Руководство страны "рубит все каналы", его шаги "не оставляются без дипломатической взаимности".
О росте цен на топливо
- "Вчера цены на топливо не обсуждались" на совещании у президента РФ.