Саммит Россия - Африка и отношения с Молдавией. Темы брифинга Пескова

Программа и ход саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге и проблемы в отношениях с Молдавией стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин в Санкт-Петербурге, принимает участие в II саммите Россия - Африка. Все мероприятия среды проходят в Константиновском дворце.

Президент РФ в ближайшее время начнет встречу с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом и продолжит беседу с ним один на один в формате рабочего завтрака.

Далее Путин встретится с руководителем Нового банка развития БРИКС и экс-президентом Бразилии Дилмой Руссефф.

День завершится общением с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. После беседы один на один пройдет рабочий обед.

О саммите Россия - Африка

Москва рада всем прибывшим представителям государств Африки и ждет "в предстоящие дни очень насыщенный саммит".

"Действительно, за последнее время" число прибывающих африканских руководителей стало меньше, чем в 2019 году. "Во многом это связано с рабочими планами глав государств".

Есть "и толика" иных причин - "это неприкрытое" вмешательство США и других стран с "попыткой оказать давление" на руководителей африканских стран, "чтобы воспрепятствовать" их участию в форуме. "Это факт, возмутительный", но он не помешает проведению саммита.

О сокращении числа дипломатов РФ в Молдавии

"Это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране". "Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние".

"Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове", но "не находит питательной среды" среди людей. Руководство страны "рубит все каналы", его шаги "не оставляются без дипломатической взаимности".

О росте цен на топливо