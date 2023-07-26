Чернышенко заявил, что МОК превратился в структуру с монополией избранных наций

У России "огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче", отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) стал организацией, в которой процветают геронтократия и монополия избранных наций. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Заявление главы Международного олимпийского комитета не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций, - сказал Чернышенко. - У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Россия не будет изолирована от международного спорта, совсем скоро только в нашей стране пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ, в 2024 году впервые состоятся "Игры будущего", Игры дружбы, Игры БРИКС. Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби".

Ранее президент МОК Томас Бах заявил журналистам, что организация не будет ставить дедлайн по допуску россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.