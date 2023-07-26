ЦИК обязал избирком Хакасии рассмотреть вопрос о регистрации списка "Коммунистов России"

В региональном отделении КПРФ считают, что кандидаты Владимир Грудинин и Николай Разумов являются членами этой партии и не могут выдвигаться по спискам другой партии

ТАСС, 26 июля. Центризбирком обязал избирательную комиссию Хакасии рассмотреть вопрос о регистрации списка кандидатов в депутаты Верховного совета республики от партии "Коммунисты России". Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИК.

"Обязать избирательную комиссию Республики Хакасия <…> рассмотреть на своем заседании вопрос о регистрации республиканского списка кандидатов в депутаты Верховного совета Республики Хакасия восьмого созыва, выдвинутого ["Коммунистами России"]", - говорится в постановлении.

Жалоба в ЦИК на бездействие поступила от местного отделения "Коммунистов России" после того, как республиканский избирком не смог принять решение о регистрации партсписка - в местном отделении КПРФ считают, что кандидаты Владимир Грудинин и Николай Разумов являются членами этой партии и не могут выдвигаться по спискам другой партии. Грудинин и Разумов утверждают, что уведомили КПРФ о своем выходе из нее.

В постановлении указано, что по уставу КПРФ членство в партии является добровольным, оно может быть прекращено "на основании личного письменного заявления", для этого не требуется каких-либо решений партийных органов. При этом из материалов, переданных в ЦИК республиканским избиркомом, следует, что Грудинин и Разумов заявления о выходе из компартии подали, а сведений, опровергающих подачу таких заявлений, у избиркома Хакасии нет.

Принять решение по этому вопросу хакасский избирком должен не позднее 27 июля 2023 года.

В единый день голосования 10 сентября в Хакасии пройдут выборы главы региона и депутатов Верховного совета. Парламент республики состоит из 50 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, другая часть - по одномандатным округам.