Четверо кандидатов подали документы для регистрации на выборы главы Новосибирской области

Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Этап подачи документов на регистрацию от кандидатов в губернаторы завершился в Новосибирской области. Всего документы подали четверо кандидатов, сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"Срок подачи документов завершен. Дальше в течение десяти дней после того, как каждый кандидат подавал [документы], идет проверка подписей и принимается решение о регистрации либо отказе в регистрации", - сказала собеседница агентства, уточнив, что всего документы подали четыре кандидата.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области будет трехдневным и назначено на 8, 9 и 10 сентября. Ранее документы в избирком для регистрации подали депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ), бизнесмен и владелец ТРЦ Владислав Плотников (СЗРП) и действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников (ЕР). Ранее об участии в выборах избирком уведомлял также бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин ("Коммунисты России"), однако документов на регистрацию им подано не было.

Как отмечали в избиркоме, теперь кандидатам предстоит собрать не менее 257 подписей (максимум 269), из которых 50 (максимум 52) - глав и депутатов не менее 27 муниципальных районов и городских округов.