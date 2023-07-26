Посол РФ: глава Египта по факту стал соучредителем формата саммита Россия - Африка

По словам Георгия Борисенко, в ходе предстоящей встречи президента России Владимира Путина с египетским лидером "планируется обсудить весь спектр двустороннего взаимодействия"

КАИР, 26 июля. /ТАСС/. Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, который был сопредседателем первого саммита Россия - Африка в 2019 году в городе Сочи, фактически стал соучредителем данного формата встреч на высшем уровне между Россией и африканскими государствами. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал посол РФ в Египте Георгий Борисенко.

Он приветствовал участие египетского лидера в саммите Россия - Африка, который открывается в Санкт-Петербурге. "Ас-Сиси, выступив сопредседателем первых консультаций на высшем уровне в 2019 году в Сочи, стал фактически соучредителем данного формата "сверки часов" между Москвой и африканскими партнерами", - указал Борисенко.

Как пояснил российский посол, на форуме в Санкт-Петербурге во время нескольких тематических пленарных сессий будут обсуждаться "перспективы полноценной реализации имеющегося потенциала нашего сотрудничества". "По итогам встречи в верхах, - добавил Борисенко, - будут приняты одна общая и три отраслевых декларации, а также План действий до 2026 года, который определит практические шаги по дальнейшему сближению с Африканским континентом".

Посол России в Египте отметил, что "в ходе предстоящей встречи президента России Владимира Путина с египетским лидером "планируется обсудить весь спектр двустороннего взаимодействия, а также ключевые вопросы международной и региональной повесток дня".

"Отношения между нашими странами, - указал Борисенко, - развиваются динамично на протяжении 80 лет и с каждым годом продолжают укрепляться благодаря крупным совместным проектам, среди которых сооружение российской компанией "Росатом" первой египетской АЭС "Эд-Дабаа" и поставка 1,3 тыс. пассажирских вагонов для национальных железных дорог отечественным подрядчиком "Трансмашхолдинг". Посол высказал убежденность, что "по итогам трудоемкой работы удастся достичь значимых и конкретных результатов, которые внесут значительный вклад в наращивание российско-африканской кооперации и упрочение положения государств Африки на международной арене". В этой связи он выразил надежду на поддержку египетской стороны на этом направлении.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй медиафорум Россия - Африка.