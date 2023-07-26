Россия отказалась от выступления в СБ ООН по зерновой сделке

Британское председательство заблокировало участие приглашенного РФ докладчиком епископа Гедеона в заседании Совбеза, посвященном ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Великобритания в качестве председателя Совета Безопасности ООН заблокировала участие российских представителей в заседании. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Британское председательство единолично решило, что одному из этих докладчиков не место на заседании Совета Безопасности ООН. Это абсолютно искусственно", - подчеркнул он.

По словам дипломата, Россия отказалась от выступления на заседании СБ ООН по зерновой сделке, потому что британское председательство заблокировало участие приглашенного РФ докладчиком епископа Гедеона в заседании Совбеза, посвященном ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании Совета Безопасности, притом что этот кандидат полностью соответствует критериям, то есть обладает компетенцией по вопросу, находящемуся сегодня на повестке дня, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании. Прошу внести соответствующие изменения в список выступающих", - сказал дипломат.

В среду СБ ООН проводит два заседания по Украине. Первое созвано по запросу России в связи с преследованиями УПЦ. На нем должен был выступить бывший епископ УПЦ Гедеон, но Великобритания заблокировала его участие. Позднее состоится запрошенное Украиной заседание Совбеза по зерновой сделке.