Выдвиженец КПРФ подал документы для регистрации на выборы губернатора Смоленской области

Голосование пройдет 10 сентября

ТАСС, 26 июля. Кандидат от КПРФ Андрей Максимов подал документы для регистрации на выборы губернатора Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного избиркома.

"Избирательная комиссия Смоленской области приняла документы для регистрации от кандидата на должность губернатора Смоленской области, выдвинутого избирательным объединением Смоленское областное отделение политической партии "Коммунистической партии Российской Федерации", Максимова Андрея Викторовича", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 26 июля завершается прием документов для регистрации кандидатов.

Ранее документы на регистрацию в качестве кандидата подал врио губернатора Василий Анохин, выдвинутый реготделением "Единой России". Также в облизбирком для участия в выборах подали документы Михаил Ковалев - от ЛДПР, Роман Шклавец - от "Коммунистов России", Дмитрий Васильев - от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Игорь Ясинский - от партии "Родина".

17 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Василия Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства РФ. В июне депутаты Смоленской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года.