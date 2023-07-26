Постпредство РФ при ООН: законопроект о запрете УПЦ противоречит конституции самой Украины

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который Верховная рада планирует рассмотреть 27 июля, противоречит конституции самой Украины. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он обратил внимание на внесенный в январе текущего года в Раду законопроект №8371, "по сути предусматривающий запрет УПЦ и изъятие у нее храмов". "Насколько мы понимаем, уже завтра, 27 июля, он может быть вынесен на голосование", - отметил дипломат.

"Я оставляю сейчас за скобками тот факт, что этот законопроект грубейшим образом противоречит как минимум 10 статьям Конституции Украины, регулирующим свободу слова и прежде всего гражданские свободы. Он игнорирует тот факт, что УПЦ - самостоятельная церковь, имеющая свои органы управления, действующая по украинским законам, а не управляемая из России", - подчеркнул Полянский.

Призыв к защите митрополита Павла

Россия в Совете Безопасности ООН призвала все международное сообщество и духовных лидеров выступить в защиту наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, помещенного под стражу киевскими властями.

"Мы обращаемся здесь ко всему международному сообществу и всем духовным лидерам с призывом выступить в защиту владыки Павла", - сказал Полянский.

Планы по передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ) являются политическим и раскольническим проектом, отметил дипломат.

"СМИ публикуют информацию, что лидер киевского режима [Владимир Зеленский] обсуждает с патриархом Константинопольским Варфоломеем передачу всего комплекса Киево-Печерской лавры созданной по инициативе бывшего президента Украины [Петра] Порошенко марионеточной так называемой ПЦУ. Это чисто политический и раскольнический проект, отвергаемый подавляющим большинством православных на Украине", - сказал он.

Передача Киево-Печерской лавры ПЦУ является раскольническим проектом, отвергаемым большинством православных на Украине - постпредство РФ при ООН.