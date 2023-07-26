Постпредство РФ при ООН: Запад солидаризировался с репрессиями Киева против православия

Первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский призвал обратить внимание на "лицемерие председательства Великобритании, которое является одним из авторов резолюции Совета Безопасности по человеческому братству и религиозной терпимости"

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Западные страны открыто солидаризировались с репрессивной политикой властей в Киеве, направленной против православия. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя недопуск к выступлению на заседании Совета Безопасности представителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) епископа Гедеона.

"Сегодня исторический и крайне печальный для Совета Безопасности ООН, как и в целом для мирового сообщества, момент - заблокировано участие представителя УПЦ в нашем заседании. Таким образом западные делегации практически открыто солидаризировались с репрессивной политикой киевского режима против канонического православия", - сказал он.

Дипломат также призвал обратить внимание на "лицемерие председательства Великобритании [в СБ ООН], которое является одним из авторов резолюции Совета Безопасности по человеческому братству и религиозной терпимости". "Ваше решение заблокировать, пользуясь прерогативой председателя СБ, участие православного священнослужителя - наглядная иллюстрация того, как на самом деле Лондон относится ко всем этим высоким идеалам и как легко он готов ими поступиться ради узкокорыстных мелочных попыток уколоть Россию", - резюмировал Полянский.