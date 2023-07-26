26 июля, 14:52

Избирком зарегистрировал действующего ивановского губернатора кандидатом в главы региона

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября

ТАСС, 26 июля. Избирательная комиссия Ивановской области зарегистрировала губернатора Станислава Воскресенского кандидатом в главы региона, выборы которого состоятся 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"На заседании избирательной комиссии Ивановской области, которое состоялось сегодня, было принято решение о регистрации кандидата Станислава Сергеевича Воскресенского на должность губернатора", - говорится в сообщении.

Ранее в облизбиркоме сообщали о том, что документы для регистрации также представили первый секретарь ивановского областного отделения партии "Коммунисты России" Александр Орехов, руководитель реготделения ЛДПР Дмитрий Шелякин и председатель совета реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Павел Попов. Кроме этого, документы о выдвижении для участия в выборах губернатора подал Александр Бойков, поддержанный областным КПРФ.

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и 30 депутатов областного парламента VIII созыва. 

Теги:
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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