Избирком зарегистрировал действующего ивановского губернатора кандидатом в главы региона

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября

ТАСС, 26 июля. Избирательная комиссия Ивановской области зарегистрировала губернатора Станислава Воскресенского кандидатом в главы региона, выборы которого состоятся 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"На заседании избирательной комиссии Ивановской области, которое состоялось сегодня, было принято решение о регистрации кандидата Станислава Сергеевича Воскресенского на должность губернатора", - говорится в сообщении.

Ранее в облизбиркоме сообщали о том, что документы для регистрации также представили первый секретарь ивановского областного отделения партии "Коммунисты России" Александр Орехов, руководитель реготделения ЛДПР Дмитрий Шелякин и председатель совета реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Павел Попов. Кроме этого, документы о выдвижении для участия в выборах губернатора подал Александр Бойков, поддержанный областным КПРФ.

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и 30 депутатов областного парламента VIII созыва.