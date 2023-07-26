Кандидат от партии "Родина" Борисов подал документы на выборы главы Воронежской области

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

ВОРОНЕЖ, 26 июля. /ТАСС/. Председатель воронежского областного отделения партии "Родина" Игорь Борисов подал документы для регистрации кандидатом на выборы губернатора региона. Об этом сообщила ТАСС представитель облизбиркома.

"Кандидат от партии "Родина" Игорь Борисов подал документы для регистрации его в качестве кандидата на выборы губернатора Воронежской области", - сказала собеседница агентства

Она уточнила, что все выдвинутые партиями пять претендентов подали документы в избирательную комиссию региона.

Ранее облизбирком сообщил, что 20 июля первым подал документы на регистрацию кандидатом на выборы главы региона действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев. 23 июля документы в облизбирком предоставил первый секретарь воронежского областного комитета КПРФ Андрей Рогатнев, 24 июля - руководитель фракции ЛДПР в Воронежской областной думе Павел Большов, 25 июля - член бюро совета воронежского областного отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Ярослав Тарасов.

Прием документов от претендентов на участие в выборах главы региона проводился с 16 июля по 26 июля, в течение десяти дней после подачи комиссия должна провести их проверку и принять решение о регистрации кандидата или об отказе в ней. Выборы губернатора будут проходить в Воронежской области с 8 по 10 сентября. Впервые на выборах в регионе будет применено дистанционное электронное голосование.