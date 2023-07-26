Выдвиженец "Коммунистов России" подал документы на выборы смоленского губернатора

Голосование пройдет 10 сентября

ТАСС, 26 июля. Роман Шклавец, выдвинутый от регионального отделения партии "Коммунисты России", подал документы для регистрации на выборы губернатора Смоленской области, назначенные на 10 сентября. Об этом сообщила пресс-служба избиркома региона.

"Избирательная комиссия Смоленской области приняла документы для регистрации от кандидата на должность губернатора Смоленской области, выдвинутого избирательным объединением "Смоленское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия "Коммунисты России", Шклавца Романа Николаевича", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 26 июля завершается прием документов для регистрации кандидатов.

Ранее документы на регистрацию подал кандидат от КПРФ Андрей Максимов и врио губернатора Василий Анохин, выдвинутый реготделением "Единой России". Также в облизбирком для участия в выборах направили документы Михаил Ковалев - от ЛДПР, Дмитрий Васильев - от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Игорь Ясинский - от партии "Родина".

17 марта 2023 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Василия Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства РФ. В июне депутаты Смоленской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона на 10 сентября 2023 года.