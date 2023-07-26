Миссия при ООН: попытки обвинять РФ в повреждении собора в Одессе вызывают недоумение

По словам первого заместителя постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрия Полянского, "если бы в храм действительно попала российская ракета, от храма бы вообще ничего не осталось"

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Попытки западных стран обвинять Россию в повреждении Спасо-Преображенского собора в Одессе вызывают разочарование и недоумение. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Не скрою, у нас вызывают крайнее разочарование и недоумение попытки ряда западных делегаций спекулировать на произошедшей на этой неделе огромной трагедии - серьезном повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора в городе Одессе, и приписать ответственность за это России", - заявил Полянский. "Если бы в ваших столицах придавали хоть какое-то значение правде, там воздержались бы от подобных инсинуаций", - продолжил он.

По словам дипломата, "если бы в храм действительно попала российская ракета, как это бросился утверждать режим [президента Украины Владимира] Зеленского, от собора бы вообще ничего не осталось". "А он поврежден, но не разрушен", - отметил Полянский, подчеркнув, что характер повреждений "выдает киевский режим с головой и безошибочно указывает на то, что в собор попал зенитный боеприпас украинской ПВО".