26 июля, 15:41,
обновлено 26 июля, 16:37

Путин заявил, что страны БРИКС "не дружат против кого-то"

Кадры встречи Владимира Путина с главой банка БРИКС
© ТАСС/ Ruptly

По словам президента России, государства - участники объединения работают в интересах друг друга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не дружат против кого-то, а работают в интересах друг друга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф в Константиновском дворце в Стрельне.

"Члены нашей организации БРИКС не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга. Это касается и финансовой сферы", - сказал президент России.

По словам Путина, Россия является "хорошим участником организации". "В срок исполняем все обязательства перед банком", - отметил он. Руссефф согласилась, что РФ действительно является очень важным партнером в рамках БРИКС.

"Знаем, что стоит вопрос о ликвидности банка, здесь есть некоторые идеи, которые исходят от вас и вашего персонала, мы это поддержим", - сообщил глава российского государства.

В свою очередь Руссефф отметила, что следующий саммит БРИКС станет очень важным мероприятием, в том числе и для Нового банка развития. 

Теги:
Руссефф, ДилмаПутин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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