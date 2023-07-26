Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совбезе ООН

По словам первого заместителя постпреда России при ООН, Лондон пытается навязать Совбезу собственную повестку

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совете Безопасности ООН в июле, указав, что британское постпредство пытается навязать Совбезу собственную повестку.

"Это настоящий позор, - сказал он в ответ на просьбу журналиста дать оценку британскому председательству. - Председатель должен быть нейтральным и возглавлять усилия совета в обсуждении определенных вопросов, а не навязывать свою собственную повестку".