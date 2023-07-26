26 июля, 16:13

Патрушев обсудил в Мозамбике сотрудничество в сфере безопасности

В Мапуту состоялись российско-мозамбикские консультации

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Мапуту взаимодействие спецслужб и правоохранительных органов России и Мозамбика. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза по итогам российско-мозамбикских консультаций по безопасности.

В среду в Мапуту Патрушев также встретился с Директором службы информации и госбезопасности Мозамбика Бернарду Лидимбой.

"В ходе проведенных встреч и консультаций состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной безопасности. Подробно обсуждены вопросы активизации взаимодействия по линии советов безопасности, а также правоохранительных органов и спецслужб двух стран", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено углублению сотрудничества по практическим аспектам борьбы с терроризмом и экстремизмом, распространением и пропагандой радикальной идеологии, международной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и отмыванием полученных преступным путем доходов, сообщили в аппарате СБ РФ. Стороны подтвердили "нацеленность на дальнейшее укрепление традиционно дружественных отношений на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела".

Перед сегодняшним визитом в Мозамбик Патрушев два дня работал в южноафриканском Йоханнесбурге, где проводил встречи с коллегами из БРИКС и стран - друзей "пятерки". 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичМозамбикРоссия
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