Постпредство РФ: Россию на заседании СБ ООН по Одессе будет представлять эксперт

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщил, что Россия не будет выступать на этом заседании

ООН, 26 июля. /ТАСС/. РФ на заседании СБ ООН по якобы "разрушению Россией памятников культурного наследия Одессы" будет представлена экспертом постоянного представительства. Об этом заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Я не пойду на заседание. Будет присутствовать эксперт. Уровень участия моих западных коллег на предыдущей встрече соответствовал тому уровню, который будет у нас на этой", - сказал он.

Ранее Полянский заявил, что Россия не будет выступать на этом заседании.

Во вторник постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что заседание будет посвящено "попыткам России использовать глобальные поставки продовольствия в качестве оружия".