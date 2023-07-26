В Санкт-Петербурге открыли Дом Африки для развития сотрудничества со странами континента

Деятельность площадки будет нацелена на развитие торгового и дипломатического сотрудничества между Россией, странами Африки и другими дружественными государствами, сообщила пресс-служба городского законодательного собрания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. "Дом Африки Северо-Запад" открылся в Санкт-Петербурге. Деятельность этой новой площадки будет нацелена на развитие торгового и дипломатического сотрудничества между Россией, странами Африки и другими дружественными государствами, говорится в сообщении пресс-службы городского законодательного собрания.

"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задан новый вектор развития международных отношений. В этом году наша страна принимает уже второй саммит Россия - Африка. Мы видим, какое количество делегаций приехало в Северную столицу в эти дни. Очевидно, что для дальнейшей интеграции должна была появиться специализированная площадка. В Дом Африки смогут приходить все почетные консулы и послы государств. Самое главное, сюда будут обращаться все люди, у которых будет намерение взаимодействовать со странами африканского континента", - приводятся в сообщении слова спикера Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Бельского, который принял участие в церемонии открытия.

"Дом Африки Северо-Запад" разместился на Большой Морской улице в историческом центре города. Бельский отметил, что его работа будет организована по принципу "одного окна", она направлена на создание благоприятной атмосферы для взаимопомощи и взаимодействия предпринимателей, на укрепление экономических, культурных и политических связей, содействие реализации проектов и инициатив, а также на обмен опытом в различных областях.

В открытии площадки также приняли участие председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, представитель МИД РФ в СЗФО Владимир Запевалов, президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев, посол Объединенной Республики Танзания в РФ и других странах СНГ Фредрик Ибрагим Кибута.