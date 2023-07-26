В постпредстве РФ при ООН указали на вывоз православных икон с Украины

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о разграблении культурно-духовных и исторических ценностей, принадлежащих украинскому народу

ООН, 26 июля. /ТАСС/. Исторические и культурные ценности, в том числе православные иконы, вывозятся с Украины за рубеж, передаются западным странам, отметил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном гонениям канонической Украинской православной церкви (УПЦ), первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Идет разграбление культурно-духовных и исторических ценностей, принадлежащих украинскому народу, - сказал он. - 28 июня пресс-служба парижского Лувра сообщила о том, что в музей для "временного хранения и экспозиции" были переданы принадлежащие Национальному музею искусств им. Богдана и Варвары Ханенко ценные экспонаты, в том числе четыре иконы византийского периода (VI-VII вв.). Кроме того, в открытых источниках фигурирует информация о вывозе "сокровищ Киево-Печерской лавры" за границу".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обращалась в ЮНЕСКО с просьбой разобраться в ситуации с вывозом святынь с Украины, однако организация не стала этим заниматься, хотя имеет соответствующие полномочия.