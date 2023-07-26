Захарова прокомментировала решение Молдавии сократить численность персонала посольства РФ

По мнению официального представителя МИД РФ, это ударит прежде всего по гражданам республики

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Решение молдавских властей сократить российское дипломатическое присутствие в стране ударит прежде всего по гражданам Молдавии. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

"Решение официального Кишинева ударит прежде всего по молдавским гражданам, которые из-за антироссийской линии властей своей страны будут объективно ограничены в получении российских консульских услуг и поддержании культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов с Россией", - сказала она.

Дипломат отметила, что российская сторона расценивает данное решение "как очередной недружественный шаг руководства Молдавии, направленный на разрушение российско-молдавских отношений". "Недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа. О принятых ответных мерах будет сообщено дополнительно", - указала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что решению Кишинева предшествовала развязанная им антироссийская кампания с не имеющими ничего общего с действительностью обвинениями посольства России во "вмешательстве" во внутренние дела Молдавии и "шпионской деятельности".

Захарова подчеркнула, что лицемерные заявления молдавских властей о "приведении в соответствие" числа сотрудников российских загранучреждений с количеством персонала молдавской дипмиссии в Москве не могут быть приняты во внимание".

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Игорь Захаров сообщил ТАСС, что 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал, будут высланы из Молдавии. Как сообщила пресс-служба МИДЕИ, было принято решение сократить численность персонала посольства РФ до уровня молдавского посольства в Москве: до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. Данное решение объяснили якобы многочисленными недружественными действиями и попытками дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии. Согласно ноте, российские дипломаты должны покинуть Молдавию до 15 августа.