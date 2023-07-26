Путин проводит переговоры с президентом Египта

После протокольной части беседы общение лидеров продолжится за рабочим обедом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси начали двусторонние переговоры. Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

После протокольной части беседы общение лидеров продолжится за рабочим обедом.

Ранее в среду Путин провел переговоры здесь же с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Все эти контакты проходят в преддверии открывающегося в четверг форума и саммита Россия - Африка. Планируется, что Путин в предстоящие дни встретится с каждым из африканских лидеров - участников саммита.

В прошлый раз Путин общался с ас-Сиси также во время первого саммита Россия - Африка в 2019 году. По телефону президенты РФ и Египта в последний раз общались в марте текущего года.

Египет входит в инициативную группу из семи стран Африки, прорабатывающую план мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Планируется, что Путин, помимо других мероприятий форума, проведет отдельную встречу с этой "семеркой" в пятницу, 28 июля.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Мероприятие, как и в предыдущий раз, пройдет под девизом "За мир, безопасность и развитие". Организатором выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума.