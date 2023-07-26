Путин на встрече с президентом Египта отметил особый характер отношений двух стран

По словам президента России, у стран мощные совместные проекты, в частности в области энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, у стран мощные совместные проекты, в частности в области энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Путин также напомнил о том, что в этом году, "ровно через месяц", отмечается 80-летие установления дипломатических отношений между Россией и Египтом.

"За эти годы, за эти десятилетия отношения между Россией и Египтом приобрели особый характер, особый статус. Многое сделано и под вашим руководством, господин президент. У нас большие, мощные проекты в области энергетики, в частности имею в виду известный проект по строительству атомной электростанции, все развивается по плану", - сказал глава российского государства.

По словам Путина, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 28,8% по российской статистике, а за пять месяцев текущего года этот показатель прибавил еще 7%. Одна треть торгового оборота России с Африкой приходится как раз на Египет, добавил он.

"В этом году проходят мероприятия в рамках Года гуманитарного сотрудничества с Россией, что, безусловно, будет и дальше сближать народы наших стран", - отметил российский лидер.

Путин напомнил, что в 2019 году ас-Сиси возглавил Африканский союз и тогда "был фактически основателем этого формата", а сейчас лидер Египта председательствует в проекте по экономическому развитию Африки. "Уверен, у нас и по этому направлению будет о чем поговорить", - сообщил Путин.

О российской АЭС в Египте

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.