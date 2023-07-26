26 июля, 18:18
Саммит Россия – Африка

Министр иностранных дел Руанды возглавил делегацию страны на саммите Россия - Африка

Венсан Бирута ранее отмечал, что Россию и Руанду связывают крепкие отношения, основанные на общих ценностях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Делегация Руанды во главе с министром иностранных дел Венсаном Бирутой прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Бирута отмечал, что Россию и Руанду связывают крепкие отношения, основанные на общих ценностях. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на конструктивный вклад республики в работу межправительственных структур - Африканского союза, Восточноафриканского сообщества, Международной конференции по региону Великих озер.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРуандаРоссияСаммит Россия – Африка
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