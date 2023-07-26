Президент Конго прибыл на саммит Россия - Африка в Петербург

В город также приехал министр иностранных дел страны Жан-Клод Гакосо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Санкт-Петербург на саммит Россия - Африка, сообщает корреспондент ТАСС.

В Петербург также приехал министр иностранных дел Конго Жан-Клод Гакосо.

В МИД РФ ранее отмечали, что планируют развивать российско-конголезское взаимовыгодное сотрудничество в экономической, инвестиционной, гуманитарной областях.

При этом Москва и Браззавиль работают над тем, чтобы связи между странами не зависели от диктата Запада. Россия и Конго также выражали заинтересованность в наращивании сотрудничества в военно-технической области и в совместном создании лаборатории по изучению и предотвращению опасных инфекционных заболеваний.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.