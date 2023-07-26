Премьер Алжира прибыл на саммит Россия - Африка в Петербург

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в июне находился в России с государственным визитом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман во главе делегации республики прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями этой страны приземлился в аэропорту Пулково, сообщает корреспондент ТАСС.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в июне находился в России с государственным визитом. 16 июня Теббун принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По итогам государственной встречи президента РФ Владимира Путина с лидером была подписана декларация об углубленном стратегическом партнерстве стран. Во время визита президенты уделили внимание развитию сотрудничества в военно-технической сфере, алжирский лидер также выразил готовность внести свои посреднические усилия в урегулирование конфликта вокруг Украины. Стороны также подтвердили намерение наращивать торговый обмен, развивать политическое сотрудничество.

Ранее Алжир подал заявку о присоединении к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), а также заявку на вступление в состав акционеров Нового банка развития (НБР), созданного странами - членами объединения. Алжирский лидер отметил, что присоединение к БРИКС позволит стране избежать участия в "биполярных конфликтах".

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.