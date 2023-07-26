Захарова: ответственные за преступления Киева не оправдают себя "иезуитскими отписками"

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на комментарий гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в отношении убийства российского военкора Ростислав Журавлева и ранения его коллег

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ответственные за террористические действия киевского режима не смогут оправдать себя "иезуитскими отписками". Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на комментарий гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в отношении убийства российского военкора Ростислав Журавлева и ранения его коллег из поставляемого американцами кассетного оружия. "Там она "сожалеет" о "смерти" российского корреспондента, как будто речь идет об обычном некрологе, а не об адекватной оценке преступления", - указала она.

Захарова подчеркнула, что сразу после заявления Азуле украинская делегация "выступила в привычной для киевского режима экстремистской манере: распространила ноту от имени некоего "украинского медиасообщества", в которой расправа над Ростиславом Журавлевым не просто оправдывается, в ней содержится новая порция неприкрытых угроз в адрес наших корреспондентов и СМИ".

"Ответственность за появление этого бесноватого чудовища под названием киевский режим лежит и на тех, кто годами игнорировал его преступления, несмотря на прямую обязанность призывать за них к ответу, - отметила дипломат. - Прикрыться иезуитскими отписками теперь не получится. Вы в ответе за то, что породили террористического монстра, будь то действием или бездействием".