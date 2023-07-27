Мишустин посетит Норильск

Как ожидается, глава кабинета министров осмотрит Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова - одно из предприятий группы "Норникель"

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин завершает свое "турне" по регионам Сибири и Дальнего Востока. В четверг он посетит Норильск в Красноярском крае - впервые за время работы на премьерском посту.

Как ожидается, глава кабинета министров осмотрит Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова - одно из предприятий группы "Норникель". Там в том числе перерабатывается никелевый концентрат и шлак, производится техническая сера и черновая медь. В последние годы на заводе была проведена модернизация. Кроме того, реализуется серная программа - проект утилизации диоксида серы с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.

Благодаря реализации проекта на Надеждинском металлургическом и Медном заводах выбросы в Норильске по итогам 2023 года должны снизиться на 45%, на втором этапе (после 2025 года) - на 90%.

Кроме того, Мишустин осмотрит физкультурно-оздоровительный комплекс "Айка". В трехэтажном центре площадью более 10 000 квадратных метров объединены возможности для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном и другими видами спорта, а также тренажерные залы, кафе и иная инфраструктура. Вместимость "Айки" - около 2 000 посетителей. Инвестором выступил "Норникель", который вложил в строительство 3,6 млрд рублей.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

О поездке

Мишустин ежегодно совершает летние "дальневосточные турне". Так, в 2022 году он приезжал не только в Республику Алтай, но также в Якутию и Забайкалье. В 2021-м он посещал Иркутскую и Сахалинскую области, Хабаровский край. В 2020 году маршрут пролегал через Камчатку, Чукотку, Амурскую и Магаданскую области.

Нынешнее "турне" председатель правительства РФ начал с Приморья - во Владивостоке он выступил на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений", побеседовал с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф", провел встречи с руководителями двух регионов.

Во второй день премьер работал в Бурятии, где посетил авиационный и локомотивовагоноремонтный заводы. Третий он провел в Республике Алтай. Там у главы российского кабмина состоялось совещание по развитию туризма, а также несколько других мероприятий.