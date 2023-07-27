Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Министр обороны РФ передал лидеру КНДР послание от президента России Владимира Путина

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын 26 июля встретился в Пхеньяне с российской военной делегацией во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Подчеркивается, что встреча послужит дальнейшему углублению связей между Россией и КНДР. По данным ЦТАК, глава российского оборонного ведомства передал Ким Чен Ыну личное послание от президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что Ким Чен Ын выразил благодарность за переданное послание. Также, согласно сообщению агентства, Шойгу и Ким Чен Ын обменялись подарками.

По данным ЦТАК, стороны обменялись мнениями по вопросам национальной, региональной и международной безопасности. Центральное телеграфное агентство Кореи подчеркнуло, что оценки двух сторон по обсуждаемым вопросам совпали.