Из предвыборной борьбы за пост мэра Хабаровска выбыли шесть кандидатов

Им не удалось собрать достаточное количество подписей

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Самовыдвиженцы не смогли собрать нужного количества подписей для участия в выборах мэра Хабаровска либо не представили необходимые документы в избирком, из предвыборной гонки выбыли шесть человек.

"Самовыдвиженцы Андрей Шулепов и Дмитрий Шабунин не смогли собрать требуемого количества подписей избирателей и подали заявление о снятии своей кандидатуры. Самовыдвиженцы Леонид Сунгоркин, Евгений Бондаренко и Олег Цой не явились для представления подписей избирателей к установленному сроку", - сообщили ТАСС в избиркоме региона.

Самовыдвиженец Наталья Князь пришла в комиссию незадолго до окончания завершения периода приема документов с примерно более чем 1,7 тыс. подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Требовалось собрать 2 149 подписей. Князь решила не сдавать документы.

Документы на выборы мэра Хабаровска в избирком подавали в общей сложности 13 человек. Это мэр города Сергей Кравчук от партии "Единая Россия", Николай Сингур от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Александр Чупров от Коммунистической партии РФ, Михаил Сидоров от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Виктор Ротарь от партии "Родина", кандидат от партии "Новые люди" Вениамин Стельмах. Также подавались самовыдвиженцы, из числа которых только предприниматель Абдухамид Саидов представил подписи избирателей, уточнили агентству в избиркоме.

Зарегистрированы пока четверо кандидатов на выборы главы Хабаровска - Сингур, Чупров, Ротарь и Сидоров.

Голосование на выборах мэра Хабаровска будет проходить в течение двух дней - 9 и 10 сентября.