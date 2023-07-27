Заместитель премьера Малави возглавил делегацию страны на саммите в Санкт-Петербурге

Борт с высокопоставленными представителями страны приземлился в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Делегация Малави во главе с заместителем премьер-министра Сэмюэлом Кавале прибыла в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка. Борт с высокопоставленными представителями страны приземлился в аэропорту Пулково, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Россия поставила в Малави на безвозмездной основе 20 тыс. тонн минеральных удобрений, хотя Запад и в этом вопросе чинил препятствия. Президент РФ Владимир Путин после прекращения зерновой сделки ввиду невыполнения российской ее части подтвердил готовность России продолжить такие поставки в африканские страны.

Власти Малави отмечали важность развития сельского хозяйства в республике, в связи с чем нуждаются в российских поставках удобрений. Малави также выражала заинтересованность в развитии сотрудничества с Россией в сфере здравоохранения, в подготовке дипломатических кадров. Посол РФ в Малави Николай Красильников подчеркивал ранее, что саммит открывает хорошие возможности для установления контактов с малавийцами.

Малави получила независимость в 1964 году, дипломатические отношения с Россией были установлены в ноябре 1993 года.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.