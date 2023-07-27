Россия отвергает дезинформацию США по теме украинских детей

В посольстве РФ в Вашингтоне считают, что американская сторона пытается "цинично заработать политические очки"

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Российская сторона отвергает распространяемую Вашингтоном дезинформацию на тему поддержки детей на Украине во время специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в комментарии посольства России в США, опубликованном в среду в его Telegram-канале.

"Обратили внимание на очередные русофобские слушания в Хельсинкской комиссии при Конгрессе США. На этот раз американские законодатели и госчиновники решили "отметиться" по особенно важному сюжету - поддержке украинских детей во время специальной военной операции, - подчеркнули в диппредставительстве РФ. - Решительно отвергаем попытки Вашингтона цинично заработать политические очки на дезинформации, предвзятых оценках и совершенно абсурдных обвинениях в адрес российских властей по указанной теме".

"Наша страна на деле подтверждает приверженность защите детей в условиях вооруженных конфликтов. Продолжает предпринимать усилия по минимизации жертв среди гражданского населения в ходе СВО", - говорится в заявлении.

"Вызывает недоумение замалчивание преступлений Вооруженных сил Украины. С февраля 2022 года территории ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны ВСУ свыше 19 тыс. раз. Погибли более 5 тыс. мирных жителей, включая почти 200 несовершеннолетних. Жестокость киевского режима запредельна. Так, в одной из школ города Лисичанск (ЛНР) украинские неонацисты обустроили настоящую "пыточную" для детей, которых истязали и снимали на видео", - указали в посольстве.

Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в похищении детей и вывозе их в свои субъекты. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия эвакуировала украинских детей из зоны военного конфликта и вернет их обратно, "когда условия будут безопасными".