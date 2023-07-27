Кемеровский избирком зарегистрировал Цивилева кандидатом на выборы губернатора

Ему вручили соответствующее удостоверение

КЕМЕРОВО, 27 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Кемеровского области зарегистрировала действующего главу региона Сергея Цивилева в качестве кандидата в губернаторы, говорится в официальном Telegram-канале губернатора.

"Избирательная комиссия Кузбасса зарегистрировала Сергея Цивилева в качестве кандидата в губернаторы. Сегодня, 27 июля, председатель регионального избиркома Светлана Демидова вручила ему удостоверение зарегистрированного кандидата на должность главы региона", - говорится в сообщении.

Ранее, помимо Цивилева, документы на выдвижение подали депутат Законодательной думы Томской области Станислав Карпов (ЛДПР), депутаты парламента Кузбасса Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ).

Выборы губернатора и депутатов парламента Кузбасса, а также органов местного самоуправления будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. На выборах 2018 года Цивилев также баллотировался от "Единой России" и по итогам голосования набрал 81,29%.