Замглавы МИД РФ заявил, что попытки Запада сорвать саммит Россия - Африка провалились

По словам Михаила Богданова, в Россию приехало "не меньше участников, чем на первый саммит, - порядка 20 первых лиц, много вторых"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Попытки стран Запада сорвать проведение второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге провалились. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Абсолютно. Конечно, все попытки провалились", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Богданова, в РФ приехало "не меньше участников, чем на первый саммит, - порядка 20 первых лиц, много вторых".

"Мы ничего не навязываем. В отличие от Запада мы уважаем суверенное равенство государств, как закреплено в Уставе ООН", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. "Африканские друзья помнят нашу помощь в обретении независимости и государственности, и нынешнее состояние наших отношений - это реальные дела на принципах взаимности и равноправного диалога", - заключил Богданов.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй медиафорум Россия - Африка.