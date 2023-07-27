Мишустин прилетел в Норильск

В течение недели глава кабмина посетил Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Норильск (Красноярский край) - впервые за время работы на премьерском посту.

Сегодня завершающий день его "турне" по регионам Сибири и Дальнего Востока. В течение недели глава кабинета министров посетил Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск.

В Норильске Мишустин, как ожидается, осмотрит Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова - одно из предприятий группы "Норникель". Там в том числе перерабатывается никелевый концентрат и шлак, производится техническая сера и черновая медь. В последние годы на заводе была проведена модернизация.

Кроме того, премьер посетит физкультурно-оздоровительный комплекс "Айка". В трехэтажном центре площадью более 10 000 кв. м объединены возможности для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном и другими видами спорта, а также тренажерные залы, кафе и иная инфраструктура. Вместимость "Айки" - около 2 000 посетителей. Инвестором выступил "Норникель", который вложил в строительство 3,6 млрд рублей.

Также в графике Мишустина на сегодня - беседа с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым.