МИД РФ сообщил, что встреча в астанинском формате состоится

По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина, дата и место ее проведения пока не определены

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Встреча в астанинском формате еще состоится, хотя дата и место ее проведения пока не определены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

"Астанинский формат был, есть и остается, без сомнения, наиболее эффективным в отношении того, что касается долгосрочного урегулирования в Сирии. Уже сделано много, и мы продолжаем в этом формате делать много. Перечень задач расширяется. Встреча в астанинском формате будет, но ее конкретная дата и место проведения не определены. Казахстан очень много сделал для этого формата, и у меня есть ощущение, что Казахстан может еще много сделать для продолжения его работы", - сказал дипломат.

20-21 июня в Астане прошла очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате. В переговорах приняли участие делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей участвовали представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Переговоры по Сирии в казахстанской столице впервые состоялись в январе 2017 года. При этом заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш заявил, что завершившаяся 21 июня в столице республики 20-я встреча астанинского формата станет последней. 22 июня в комментарии казахстанского МИД было указано, что власти Казахстана готовы возобновить проведение переговоров по Сирии в астанинском формате в столице республики в качестве жеста доброй воли при коллективной просьбе сторон.