СФ 28 июля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий сенатора Панченко в связи со смертью

Представитель от Тульской области умер 26 июля после продолжительной болезни

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о досрочном прекращении сенаторских полномочий представителя от Тульской области Игоря Панченко, умершего в результате продолжительной болезни. Об этом ТАСС сказал глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Сегодня [на комитете] будем решать вопрос о досрочном прекращении полномочий в связи со смертью. Совет Федерации рассмотрит данный вопрос на заседании в пятницу", - сказал Тимченко.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Тульской облдумы, прощание с Панченко состоится в пятницу, 28 июля, в 10:00 в Свято-Никольском храме города Алексина Тульской области. Похороны пройдут в Алексинском районе.

Ранее в пресс-службе Тульской областной думы сообщили, что Панченко умер в среду в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Его полномочия в качестве сенатора оканчивались в сентябре 2024 года.