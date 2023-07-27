МИД РФ сообщил, что Сирия и Турция продолжат контакты

По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Вершинина, встречи сторон доказывают свою эффективность

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Дамаск и Анкара продолжат контактировать на разных уровнях, их встречи доказывают свою эффективность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

"Между Сирией и Турцией прошло много встреч на разных уровнях - МИД, министерства обороны, опять же при поддержке "астанинского формата". Эти контакты будут продолжены, главное, они доказывают свою эффективность", - сказал замминистра.

Начало процессу нормализации отношений между Анкарой и Дамаском было положено 28 декабря 2022 года в Москве, когда прошли консультации глав военных ведомств России, Сирии и Турции. На встрече была достигнута договоренность о создании совместной трехсторонней комиссии. Позже к переговорам подключился Иран.

По итогам четырехсторонней встречи глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции 10 мая в Москве было принято решение поручить заместителям подготовить дорожную карту по развитию отношений между Дамаском и Анкарой. В ходе состоявшейся 20-21 июня встречи по Сирии в астанинском формате (РФ, Иран, Турция) стороны обсудили проект дорожной карты, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он добавил, что документ требует дальнейшего оформления.