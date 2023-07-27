Вершинин: страны Африки, несмотря на давление Запада, проявляют интерес к сотрудничеству

По словам заместителя министра иностранных дел России, "африканские партнеры прекрасно понимают суть вещей и то, насколько нужно взаимодействие с РФ"

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Африканские страны, несмотря на давление Запада, заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, проведший несколько встреч с высокопоставленными делегатами стран Африки в ходе ооновского Саммита по продовольственным системам, завершившегося в среду в Риме.

"Многие отмечали роль саммита Россия - Африка, который открывается в Санкт-Петербурге. То, что Россия делает в отношениях с африканскими странами, ценится и не остается незамеченным. Я слышал от африканских представителей здесь очень высокие оценки того, что Россия делает. Обсуждение в Санкт-Петербурге будет идти по широкой повестке дня, что позитивно скажется на отношениях РФ с африканскими странами, способствуя укреплению взаимодействия", - сказал Вершинин.

"Мы понимаем, что африканские страны подвергались серьезному давлению со стороны западных столиц с тем, чтобы не участвовать или не идти на взаимодействие с РФ. Но африканские партнеры прекрасно понимают суть вещей и то, насколько нужно взаимодействие с РФ", - отметил заместитель министра.