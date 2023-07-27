В МИД РФ считают, что Африка имеет возможности для прорыва в развитии

Руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров отметил, что Африка не "начинает с нуля" в своем росте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Африка имеет возможности для прорыва в развитии, но это тесно связано с вопросами сельского хозяйства, в частности удобрений. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров на сессии "Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета" в ходе второго саммита РФ - Африка.

"Возможности для прорыва, роста [Африки] существуют. Однако они, конечно, тесно связаны с вопросами агрокультуры и удобрений, поскольку удобрения - один из важнейших компонентов сельского хозяйства, особенно сегодня, когда почвы истощаются, к сожалению, очень быстро", - сказал он.

При этом он отметил, что Африка не "начинает с нуля" в своем росте. "На африканском континенте есть свои истории успеха, например нам известно, что сейчас Эфиопия смогла добиться самообеспечения себя зерновыми", - добавил дипломат.

"Совершенно очевидно, что у России есть огромный потенциал оказания содействия Африканскому континенту по укреплению его продовольственного суверенитета, и перед нами очень большая работа: <…> это и логистика, образование, агрокультура", - отметил Озеров.