Путин по итогам форума и саммита Россия - Африка выступит с заявлением для СМИ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит с заявлением для СМИ и подведет итоги работы форума и саммита Россия - Африка.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Говоря о стартовавшем в Петербурге форуме и саммите Россия - Африка, представитель Кремля отметил: "Сама встреча в верхах - то, что называется саммитом, - это будет завтра. <...> Президент в своем заявлении для СМИ об этом (об итогах саммита - прим. ТАСС) расскажет".
"Заявление будет в пятницу", - уточнил он.