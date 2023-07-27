27 июля, 07:05,
обновлено 27 июля, 07:17
Саммит Россия – Африка

Путин по итогам форума и саммита Россия - Африка выступит с заявлением для СМИ

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Выступление состоится 28 июля, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит с заявлением для СМИ и подведет итоги работы форума и саммита Россия - Африка.

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Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о стартовавшем в Петербурге форуме и саммите Россия - Африка, представитель Кремля отметил: "Сама встреча в верхах - то, что называется саммитом, - это будет завтра. <...> Президент в своем заявлении для СМИ об этом (об итогах саммита - прим. ТАСС) расскажет".

"Заявление будет в пятницу", - уточнил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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