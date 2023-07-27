Песков: Кремль ознакомится с обращением защиты Сачкова, но это не место для апелляций

Основатель компании F.A.C.C.T. получил 14 лет колонии по делу о госизмене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Обращение защиты основателя компании F.A.C.C.T. Ильи Сачкова, который получил 14 лет колонии по делу о госизмене, к президенту РФ Владимиру Путину будет рассмотрено в Кремле, но это не место для подачи апелляций.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции - да, после того, как оно поступит, естественно, оно будет рассматриваться в установленном порядке. Но Кремль - это не орган, куда подается апелляция", - подчеркнул Песков.

Накануне в пресс-службе компании F.A.C.C.T. заявили, что защита обратится к президенту РФ в связи с вынесенным бизнесмену приговором. Также адвокат Сачкова Сергей Афанасьев сообщал ТАСС, что сторона защиты подаст жалобу на решение Мосгорсуда.

Мосгорсуд в среду приговорил предпринимателя к 14 годам колонии. Сачков находится под стражей с сентября 2021 года. По версии обвинения, в 2011 году он передал секретные сведения представителям иностранной разведки, нанеся репутационный ущерб национальным интересам России. Вину он не признает. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как в нем содержатся секретные материалы. По данным СМИ, показания на Сачкова во время следствия дал ранее осужденный за госизмену бывший руководитель 2-го отдела управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Согласно его показаниям, он передал Сачкову ряд важных документов, которые позже оказались в руках ФБР США.

В 2016 году Сачков входил в список самых успешных в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входил в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.