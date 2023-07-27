Саммит Россия - Африка, приговор Сачкову, переворот в Нигере. Темы брифинга Пескова

Программа и ход саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, приговор основателю IT-компании Group-IB Илье Сачкову и переворот в Нигере стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Владимир Путин в Санкт-Петербурге, принимает участие в II саммите Россия - Африка. День начнется с беседы с председателем Африканского союза (президент Коморских Островов) Азали Ассумани и главой комиссии АС Мусой Факи Махаматом.
- Далее на крупном мероприятии с участием делегаций, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ожидается объемное выступление Путина. Оно начнется "через полтора часа".
- Ожидаются встречи с президентами Мозамбика, Бурунди, рабочий завтрак с руководителями региональных организаций, беседы с президентами Зимбабве, Уганды, Эритреи. А после церемонии официальной встречи с руководителями делегаций запланирован торжественный прием.
- Заявление Путина для прессы по итогам встречи в верхах ожидается в пятницу.
О приговоре основателю Group-IB
- Приговоренный к 14 годам Илья Сачков намеревался обратиться к президенту РФ. "Кремль не является органом, куда подается апелляция".
- "Если это письмо с изложением какой-то позиции", его рассмотрят "в установленном порядке".
О законодательной работе парламента
- "Все, что касается новых регионов, <...> и оказания помощи участникам СВО <...> - это является абсолютным приоритетом".
- "Можно приветствовать ту напряженную и сложную работу, которую проделала палата парламента".
О перевороте в Нигере
- "Естественно, на полях саммита это очень активно обсуждается. Наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся".
- "Невозможно обойти вниманием такие события" на Африканском континенте.