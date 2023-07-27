Саммит Россия - Африка, приговор Сачкову, переворот в Нигере. Темы брифинга Пескова

Программа и ход саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге, приговор основателю IT-компании Group-IB Илье Сачкову и переворот в Нигере стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин в Санкт-Петербурге, принимает участие в II саммите Россия - Африка. День начнется с беседы с председателем Африканского союза (президент Коморских Островов) Азали Ассумани и главой комиссии АС Мусой Факи Махаматом.

Далее на крупном мероприятии с участием делегаций, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ожидается объемное выступление Путина. Оно начнется "через полтора часа".

Ожидаются встречи с президентами Мозамбика, Бурунди, рабочий завтрак с руководителями региональных организаций, беседы с президентами Зимбабве, Уганды, Эритреи. А после церемонии официальной встречи с руководителями делегаций запланирован торжественный прием.

Заявление Путина для прессы по итогам встречи в верхах ожидается в пятницу.

О приговоре основателю Group-IB

Приговоренный к 14 годам Илья Сачков намеревался обратиться к президенту РФ. "Кремль не является органом, куда подается апелляция".

"Если это письмо с изложением какой-то позиции", его рассмотрят "в установленном порядке".

О законодательной работе парламента

"Все, что касается новых регионов, <...> и оказания помощи участникам СВО <...> - это является абсолютным приоритетом".

"Можно приветствовать ту напряженную и сложную работу, которую проделала палата парламента".

О перевороте в Нигере