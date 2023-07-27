Олег Гербер возглавил Законодательное собрание Челябинской области

Его предшественнику Александру Лазареву предложили курировать восстановительные работы на Донбассе в новой должности замгубернатора региона

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области выбрали новым председателем вице-спикера Олега Гербера, на этом посту он сменил Александра Лазарева, который в начале июня ушел в отставку, чтобы заняться решением задач в Донбассе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе заксобрания.

"Первый в повестке заседания был вопрос об избрании председателя Законодательного собрания Челябинской области. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Олега Гербера на должность спикера областного парламента", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил Лазареву курировать восстановительные работы в подшефных Волновахе и Ясиноватой в Донбассе в новой должности заместителя губернатора Челябинской области. После этого Лазарев принял решение о досрочном сложении полномочий председателя регионального парламента и депутата.

По официальным данным, Гербер родился 22 октября 1982 года в Норильске. В 2007 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "металлургия цветных металлов". Имеет высшее образование в сфере государственного и муниципального управления - в 2018 году с отличием окончил Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина. С 2017 года член партии "Единая Россия".