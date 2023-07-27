Мишустин пожелал Котюкову удачи на выборах губернатора Красноярского края

Голосование состоится осенью

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин пожелал врио губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову удачи на предстоящих выборах главы региона.

"Хочу от всей души пожелать вам удачи на выборах в сентябре. Уверен, что программы, которыми вы будете заниматься с командой, дадут людям возможность почувствовать результаты в ближайшее время. Это в первую очередь создание комфортных условий, это экологическая обстановка - чтобы все было чисто, безопасно для людей: чистый воздух, чистая вода. И еще раз успехов, удачи", - сказал он на встрече с Котюковым во время поездки в Норильск.

Мишустин также отметил любовь Котюкова, который родился в этом же регионе, к своей малой родине и ее жителям.

"Уже несколько месяцев вы исполняете обязанности губернатора Красноярского края. Президент доверил вам управление таким регионом. Вы здесь родились, жили, работали. Мы работали с вами в министерстве финансов, говорили о вашем родном крае. Знаю, как вы с любовью относитесь как к его жителям, так и к экономическому потенциалу, к развитию. И это всегда было в вашем сердце и в вашей голове", - поделился впечатлениями глава кабмина.

25 июля Котюков подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Красноярского края, которые состоятся осенью.