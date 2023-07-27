27 июля, 07:44
Саммит Россия – Африка

Песков анонсировал большую речь Путина на форуме Россия - Африка

Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

Глава государства примет участие в пленарном заседании форума, сообщил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодня примет участие в пленарном заседании форума Россия - Африка и выступит с объемной речью, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он рассказал, что рабочий день президента РФ начнется со встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом. "За этим последует пленарное заседание экономического и гуманитарного форума Россия - Африка", - продолжил Песков.

По его словам, на заседании "будет объемное выступление президента [Владимира] Путина".

В форуме, как указал представитель Кремля, примут участие главы государств, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Модерировать пленарное заседание будет директор Института Африки РАН Ирина Абрамова", - уточнил Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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