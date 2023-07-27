Захарова пожелала успешной работы участникам саммита Россия - Африка

Официальный представитель МИД РФ отметила, что пройдет множество многосторонних и двусторонних встреч, форумов, переговоров, подписаний соглашений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеоролике для ТАСС пожелала успешной работы участникам второго саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

"Вот и настал день открытия саммита Россия - Африка. Две великие цивилизации встретятся в прекрасном российском городе Санкт-Петербурге. Пройдет множество многосторонних и двусторонних встреч, форумов, переговоров, подписаний соглашений. Наши африканские друзья, мы очень рады вас видеть! Это важный день для России и Африки. Желаю вам хорошо провести время", - отметила дипломат.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.