27 июля, 07:59
Саммит Россия – Африка

Захарова пожелала успешной работы участникам саммита Россия - Африка

© ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что пройдет множество многосторонних и двусторонних встреч, форумов, переговоров, подписаний соглашений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеоролике для ТАСС пожелала успешной работы участникам второго саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

Читайте также
История отношений СССР и России со странами Африки

"Вот и настал день открытия саммита Россия - Африка. Две великие цивилизации встретятся в прекрасном российском городе Санкт-Петербурге. Пройдет множество многосторонних и двусторонних встреч, форумов, переговоров, подписаний соглашений. Наши африканские друзья, мы очень рады вас видеть! Это важный день для России и Африки. Желаю вам хорошо провести время", - отметила дипломат.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним идет экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация